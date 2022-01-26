Yoğun kar sebebiyle megakente Anadolu ve Trakya istikametinden araç girişine getirilen kısıtlaması kaldırıldı.

Otogarlardan çıkışı durdurulan şehirlerarası otobüsler de yeniden seferlerine başladı.

İstanbul Havalimanında yoğun kar sebebiyle seferler durdurulmuştu.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla 3 pisten biri açıldı. Uçakların iniş ve kalkışı yeniden başladı. Diğer pistlerin açılmasına ve park alanlarının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yollarda çekilmeyen araçlar bulunuyor

Kent içi toplu ulaşım da büyük oranda normale döndü. Hala TEM ve D-100 karayollarında terk edilen araçlardan çekilmeyenler var.

Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR



Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerine yer verdi.