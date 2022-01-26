Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedef Kabaş'ın itirazı reddedildi
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesi, mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.
Soruşturma evrakının incelenmesi sonucunda, Kabaş'ın avukatının dilekçesinde belirttiği itirazların yerinde olmadığı değerlendirildi.
Mahkeme, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüpheli hakkında benzer suçtan daha önce de yargılama yapıldığına dikkati çekti.
Tutuklama kararında, usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığına hükmedilerek itirazın reddine karar verildi.
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