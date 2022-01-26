İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, ittifak ortağı CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin parti içinde açık açık dillendirildiğini vurguladı.

Ahmet Çelik, CHP'nin ittifak içerisindeki duruşunun İyi Parti içinde rahatsızlık yarattığını söyledi. İttifak ortakları arasındaki sorunların çözülmediğine işaret etti.

Bir sonraki seçimlerde sorun yaşanabileceğini belirtti.

CHP'li belediyelere eleştiri

Bir gazeteye konuşan Ahmet Çelik, CHP'ye belediyeler üzerinden de tepki gösterdi.

CHP'li isimlerin seçimleri iki partinin ittifakı ile kazandığını hatırlattı. "CHP'li belediye başkanları İyi Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş" dedi.

Çelik, CHP'li başkanların İyi Parti teşkilatlarını yok saydığını da vurguladı. Eleştirilerinin odağına İstanbul Büyükşehir Belediyesini koydu. "Sabırlar bitiyor" değerlendirmesi yapan Ahmet Çelik, CHP'li belediye başkanlarının tavrının kabul edilemez olduğunu söyledi.