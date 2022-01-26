Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir yöntem. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor.

İlk çalışma öğretmenler için yapıldı. Meclis gündeminde olan düzenlemeyle öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak. Şimdi gözler diğer unvanlar için yapılan çalışmada.

Emekli ikramiyelerinde ve maaşlarda artış olacak

Öğretmenlerin ardından sırada polis, hemşire ve din görevlileri var. Ancak kapsam dışı kalan diğer unvanların da gözden geçirilmesi söz konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge çalışmalarını tamamladı. İlgili Bakanlıklar arasında yapılacak görüşmelerin ardından taslak metne son şekli verilecek.

Ek göstergenin asıl etkisi mevcut maaşlardan çok emeklilikte önemli. 3600 ek göstergeyle emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları, ciddi oranda artacak.

Bu yasama dönemi bitmeden Meclis'e sevk edilmesi beklenen ek gösterge değişikliklerinin 2023 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.