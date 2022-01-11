Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.

Öğretmenlik, kariyer temelli meslekler arasında olacak. Mali ve özlük haklar yeniden düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Öğretmenlere 3600 ek gösterge düzenlemesi de teklifte yer alıyor.

12 maddelik kanun teklifi haftaya Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.