İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 4 itfaiye personeli için taziye mesajı yayımladı.

"Mekanları cennet, makamları âlî olsun inşallah"

Bakan Soylu, "Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bursa Büyükşehir İtfaiyesi mensubu kardeşlerimiz İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'e Allah'tan rahmet; aileleri ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âlî olsun inşallah" dedi.

Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bursa Büyükşehir İtfaiyesi mensubu kardeşlerimiz, İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'e Allah'tan rahmet; aileleri ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum.



Mekanları cennet, makamları âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 10, 2022

İtfaiye aracı şarampole devrilmişti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı bugün sabah saatlerinde şarampole devrilmiş, kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetmişti.