Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, yoldan çıkan itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
İtfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.
Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti, bir itfaiyeci ağır yaralandı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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