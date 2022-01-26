Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 il için kuvvetli kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar bekleniyor. Vatandaşlar, çığ riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda bu akşam ve gece saatlerinden itibaren beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli kar (10-20 santimetre), iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli ve yoğun karın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı Rize Trabzon
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