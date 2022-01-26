Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin Diyarbakır'daki eylemi sürüyor.

HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Balıkesir'den giden Meheddin Çelik oğlu Erdal için oturma eylemine başladı.

14 yıldır evladını göremeyen baba ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 255'e yükseldi.

Bugüne kadar 34 aile evladına kavuştu.

