Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar bekleniyor. Vatandaş, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yaptı.
Etiketler: Kar Yağışı
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