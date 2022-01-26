Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiftliğin çatısı kara dayanamadı: 27 bin tavuk telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. Çiftlikte bulunan yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu.
Nazımbey Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin tavuğun bulunduğu çiftliğin çatısında, yağışın ardından kar birikti.
Karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu.
Yaklaşık 3 bin tavuk da çiftlikteki başka binaya nakledildi.
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede de tavuk çiftlikleri bulunan işletme sahiplerini ziyaret etti. Hasar gören çiftliğe giden Acar, işletme sahiplerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı Tavuk
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