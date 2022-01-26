Nazımbey Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin tavuğun bulunduğu çiftliğin çatısında, yağışın ardından kar birikti.

Karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu.

Yaklaşık 3 bin tavuk da çiftlikteki başka binaya nakledildi.

[Fotoğraf: AA]

Sakarya'nın Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede de tavuk çiftlikleri bulunan işletme sahiplerini ziyaret etti. Hasar gören çiftliğe giden Acar, işletme sahiplerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.