Sultanbeyli ilçesinin Fatih Mahallesinde yaşayan 26 yaşındaki Orhan O. ile annesi 54 yaşındaki Gülbeyaz O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Orhan O., annesini bıçakla yaraladı.

Eve gelen baba Recep O., eşini kanlar içinde görünce oğlunu odaya kilitleyerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Gülbeyaz O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Orhan O, emniyete götürüldü.