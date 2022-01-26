Erzurum Şehir Hastanesinde çalışan patoloji Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde yatan Kurt, COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meslektaşları tarafından Kurt için görev yaptığı şehir hastanesinde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları Kurt'un hayat hikayesini ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Kurt'un hayatının ansiklopedi niteliği taşıdığını söyleyerek, deneyimli doktorun meslektaşları arasında da çok sevildiğini vurguladı.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Bedir, sağlık çalışanlarının ağabeylerini kaybettiğini ve yerinin doldurulmayacağını dile getirdi.

Törene, Kurt'un yakınları da katıldı. Prof. Dr. Kurt'un cenazesi, Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.