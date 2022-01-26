Kentte 18 Ocak Salı gününden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı çatıların karın ağırlığına dayanamayarak çöktüğü Gaziantep'te, merkez Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında bulunan sundurma da çöktü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.