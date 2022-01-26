Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Binanın üst katındaki sundurma böyle çöktü
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bir binanın üst katındaki sundurmanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte 18 Ocak Salı gününden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı çatıların karın ağırlığına dayanamayarak çöktüğü Gaziantep'te, merkez Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında bulunan sundurma da çöktü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Gaziantep Kar Yağışı
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