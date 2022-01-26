Sağlık Komuta Merkezine, Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Remziye Balkılıç'ın doğum sancılarının başladığı ihbarı yapıldı.



Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle ilk olarak Sağlık Komuta Hekimleri tarafından tıbbi danışmanlık hizmeti verildi. Annenin sancılarının başlaması üzerine doğum evde gerçekleşti.



Hastaya müdahale için gönderilen ambulansın kar nedeniyle yolda kalması üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi.



İş makinelerinin yolu açmasıyla ekipler, köye ulaşarak anneye ve yeni doğan bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.



Anne ve bebeği daha sonra Hani Devlet Hastanesine götürülerek ilk tedavileri yapıldı.



Jandarma Helikopteri devreye girdi



Remziye Balkılıç ile bebeğinin doğum sonrası yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Sağlık Komuta Kontrol Merkezine gelen yeni ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi.



Balkılıç ve yenidoğan bebeği ile aynı hastanede Akut Kolesistit ön tanısıyla tedavi gören Hediye Beyaztaş Jandarma helikopteriyle kent merkezinde bulunan hastanelere sağlık ekiplerinin eşliğinde transfer edilerek tedavi altına alındı.

"Fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"



Vali Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada "Tüm hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Bu zorlu kış şartlarında tüm kurumlarımızla hemşehrilerimizin yardımına koşmaya devam ediyoruz. Fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.