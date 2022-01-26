Yurt genelinde kar yağışı yer yer kuvvetli şekilde etkisini gösteriyor. AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin, karla mücadeledeki çalışmaları devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğinin önem taşıdığı belirtildi.

81 bin 39 personel görev başında

Açıklamada, çalışma gruplarından toplamda 81 bin 39 personel, 27 bin 280 araç, makine ve teçhizat görevlendirildiği aktarıldı.

22 ilde 24 bin 589 vatandaş, misafirhane ve yurtlarda misafir edilmiş olup, 4 bin 545 vatandaşın misafir edilmeye devam ettiği kaydedildi.

Yurt genelinde, 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlandı. 1473 sıcak yemek, 98 bin 443 içecek, 78 bin 195 kumanya, 77 bin 905 ikramlık, 12 bin 750 çorba ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapıldı.