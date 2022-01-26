Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da buzlanan yolda kayan araç boşluğa düştü: O anlar kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç, buzlu yolda yokuş çıkmaya çalışırken geriye doğru kaydı. Ev ile yol arasındaki boşluğa yuvarlanan aracın yaptığı kaza kameraya da yansıdı.
İlçeye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde hafif ticari aracın sürücüsü, buzlanan yolda rampa çıkmak istedi.
Bu sırada geri doğru kaymaya başlayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü.
Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, aracın yokuş çıkarken geriye kaymaya başlaması ve bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması görülüyor.
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