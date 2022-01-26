Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobille kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Güzelyalı ışıklı kavşağında, kırmızı ışık ihlali yapan Uğur Çalışkan idaresindeki otomobil, Yusuf Karademir'in kullandığı pikapla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıları itfaiye kurtardı
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sürücü Çalışkan ile otomobildeki Engin Demirayak ve Sezer Paçacı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Karademir'in Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası Polis İtfaiye
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