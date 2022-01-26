Güzelyalı ışıklı kavşağında, kırmızı ışık ihlali yapan Uğur Çalışkan idaresindeki otomobil, Yusuf Karademir'in kullandığı pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıları itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücü Çalışkan ile otomobildeki Engin Demirayak ve Sezer Paçacı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Karademir'in Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.