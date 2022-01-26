İstanbul Şişli'de bir adreste geçtiğimiz ay silahlı saldırı yaşandı. Eren Bayır isimli şüphelinin hedefinde boşanma arefesinde olduğu eşi vardı. Ama kayınpederi Mehmet Helvacı buna müsaade etmedi.

Olayın detaylarına ve güvenlik kamera görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Eren Bayır, önce kendisinden boşanmak istediği eşinin bulunduğu yere geldi ve tartışma başlattı. Olaya müdahale eden kayınpederi Mehmet Helvacı’yı da vurup kayıplara karıştı.

Mehmet Helvacı, Eren Bayır’ın sürekli kızını kendisinden ayrılırsa öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Bayır, olay sonrası da tehditlerini sürdürdü. Telefonla aradığı eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit etti.

Bekçiler 44 gün nöbet tuttu

Kuştepe Polis Karakoluna bağlı ekipler harekete geçti. Mahallede tedbirler artırıldı. Bekçiler, tehdit altındaki kadının evi yakınında 44 gün boyunca 24 saat nöbet tuttu.

Zanlının yakalanması için 200’ün üzerinde güvenlik kamerası incelendi. Saklanabileceği adreslere baskın düzenlendi, metruk binalar kontrol edildi.

Günler sonra, tanınmamak için kurye kılığında dolaşan saldırganı, bekçiler fark etti. "Dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Yine kaçmaya çalıştı. Ama bu kez başaramadı.

Günler süren çalışmanın ardından kıskıvrak yakalandı. 26 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklandı.

