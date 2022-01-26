Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Ege'nin güneyi ve Doğu Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ege'nin güneyinde Aydın-Muğla civarında, rüzgarın sabah saatlerinde kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'in batısında, Anamur-Silifke civarında ise kuzey-kuzeybatı yönlerinden perşembe günü başlayacak rüzgarın fırtına şeklini alması ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların, fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
Son Haberler
- 11:43
- 11:37
- 11:31
- 11:27
- 11:19
Sıradaki Haber
Bursa'da kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: 3 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz