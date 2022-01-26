Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Toroslar ilçesinde 1500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan Hüdaverdi ve Mustafa Akdoğan çifti, hayvanlarının bulunduğu çadıra ulaşamadıklarını belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu mahalleye yolları açarak ulaştı. Kurtarılan hayvanlar Akdoğan ailesine teslim edildi.

Ekipler, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Pamukluk mevkisinde kamyon içerisinde mahsur kalan astım hastası Berke Efe Karalar'ı da bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.