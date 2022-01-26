Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan 120 küçükbaş kurtarıldı
[Fotoğraf. AA]
Mersin'in Toroslar ilçesinde Yörük bir ailenin kar nedeniyle çadırda mahsur kalan 120 küçükbaş hayvanı kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Toroslar ilçesinde 1500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan Hüdaverdi ve Mustafa Akdoğan çifti, hayvanlarının bulunduğu çadıra ulaşamadıklarını belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu mahalleye yolları açarak ulaştı. Kurtarılan hayvanlar Akdoğan ailesine teslim edildi.
Ekipler, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Pamukluk mevkisinde kamyon içerisinde mahsur kalan astım hastası Berke Efe Karalar'ı da bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Etiketler: Hava Durumu Hayvancılık Kar Yağışı Mersin Meteoroloji
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