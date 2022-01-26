İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Yenibosna mevkiinde otomobil, minibüs, kamyonet ve tır gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından hala alınmadı.

Yol kenarlarına bırakılan araçlar, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Polis ekipleri ise sürücülere ulaşmaya çalışarak araçların yoldan kaldırılmasını istedi.

Sürücülerine ulaşılamayan araçların ise çekiciler yardımıyla tek tek alınacağı belirtildi.

Sürücüler, araçlarını çekmeye çalıştı

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ise araçlarının başına gelen sürücüler, ellerinde küreklerle araçlarını kaldıkları yerden çıkardı.

Musa Kaya, “Aracım 2 gündür Arnavutköy'de bir türlü çıkaramadım. Aracımı eve kadar götüremediğim için ben yürüyerek eve gittim. Aracımı buraya bıraktım. Şu an geri geldim açmaya çalışıyorum. Aracım komple karla kaplıydı. Şimdi işe gideceğim aracı karlardan kurtarmam gerek" dedi.

Salih Beydüz ise, “Esnafım ve ekmek dağıtıyorum. Ancak araçlar çıkmadığı için ekmek dağıtamadım. Burada yetkililerin bir çalışması da yok. Biz de aracımızı kendimiz çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan Tok da, “Yollar hala çok kötü araçlarımızı çıkartamıyoruz. Yetkilerin bir çalışması da yok. Böyle belediyecilik olmaz. Dün akşam iş yerinde yattım. Esenyurt'tan buraya yürüyerek 6 saate geldim" dedi.