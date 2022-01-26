Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Van’da ilk kar yağışından bu yana yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Fen İşleri Dairesi başkanlığına bağlı 300 araç ve 700 personelle yürütülen çalışmalarda bir yandan ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun mesai harcanırken, bir yandan da kent merkezindeki kar kütleleri iş makineleri yardımıyla şehir dışına taşınıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce uygun görülen İpekyolu ilçesinde bulunan Bostaniçi Mahallesi Sıhke Gölü civarına boşaltılan kar kütleleri tepeler oluşturdu.

8 bin kamyon kar taşındı

Kent merkezinde 25 ana arter ve 65 ara arter olmak üzere toplam 90 arterde kar temizleme çalışması yürüttüklerini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı, kentte 45 gündür karla mücadele ettiklerini söyledi.

Günde ortama 335 kamyon kar taşıdıklarını belirten Sahip Görendağlı “Kar yağışıyla birlikte ilk günden itibaren 7/24 esasına dayalı 300 iş makinesi ve 700 personelle ilimizdeki 6 bin kilometrelik yol ağında çalışmalarımızı sürekli halde yürüttük. Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedik. 25 ana arterimizde kar toplama çalışmamız tamamlandı. 65 ara arterimizde ise çalışmalar yüzde 95 civarında bitti. Geri kalan kısımda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde ortalama 5 bin ton civarında kar taşıyoruz. 45 günde ortalama 8 bin kamyon yani 120 bin ton karı il dışına taşıdık. Kar yağışıyla birlikte sorumluluk alanımızdaki merkez caddelerde 11 farklı noktada mobil ekiplerimizle bir yandan kar küreme çalışması yaparken bir yandan da kar toplama çalışması yapılıyor” diye konuştu.

Toplanan kar kütlelerinin erimesi sonucu Sıhke Gölü besleniyor, Akköprü Deresi vasıtasıyla da Van Gölü’ne akıyor.