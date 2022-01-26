Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana, Osmaniye ve Hatay'da bugün sağanak bekleniyor. Vatandaşların, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri, Osmaniye ve Hatay'da sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde de kar beklendiği belirtildi.
Açıklamada, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Etiketler: Adana Hatay Meteoroloji Osmaniye Sağanak
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