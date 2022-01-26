Tokat’ın Çamağzı Köyü’nde yaşayan çocuklar, 7 gündür kar altında olan köylerinde kızakla kayarak eğleniyor.

Kendi yaptıkları kızaklarla yüksek tepelerden köylerine kayan çocuklar zor kış şartlarında vakit geçirmeye çalışıyor.

Guruplar halinde kayan çocukların arasında zaman zaman yarışlar da düzenleniyor.

Anadolu’nun birçok şehrinde unutulmaya yüz tutan tahta kızaklar kırsalda renkli yarışlara sahne oluyor.