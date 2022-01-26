Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karın tadını çocuklar çıkarıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Anadolu’nun birçok şehrinde unutulan kızakla kayma etkinliği, Tokat kırsalında yaşatılmaya çalışılıyor.
Tokat’ın Çamağzı Köyü’nde yaşayan çocuklar, 7 gündür kar altında olan köylerinde kızakla kayarak eğleniyor.
Kendi yaptıkları kızaklarla yüksek tepelerden köylerine kayan çocuklar zor kış şartlarında vakit geçirmeye çalışıyor.
Guruplar halinde kayan çocukların arasında zaman zaman yarışlar da düzenleniyor.
Anadolu’nun birçok şehrinde unutulmaya yüz tutan tahta kızaklar kırsalda renkli yarışlara sahne oluyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Tokat
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