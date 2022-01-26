Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara Emniyeti, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Örgütün finansmanında görev alan firari FETÖ yöneticisi B.Y. yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin firari FETÖ mensuplarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı.
Hakkında 2017 yılından itibaren arama kaydı bulunan firari FETÖ yöneticisi B.Y.'nin yeri tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda firari FETÖ yöneticisi B.Y. başkasına ait kimlikle yakalandı.
Firari FETÖ'cünün, yeniden yapılanmaya çalışan örgütün finansmanı için faaliyet yürüttüğü belirlendi.
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