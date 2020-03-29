Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs fırsatçılarına operasyon: 160 gözaltı
Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.
Etiketler: son dakika koronavirüs koronavirüs fırsatçılarıSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:58
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