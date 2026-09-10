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Ekonomi
AA 10.09.2026 18:01

TMO'nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı, kilogram başına kalitesine göre 85 ila 100 lira olarak tespit edildi.

TMO'nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, çekirdeksiz kuru üzümün, Türkiye'nin üretimde ve ihracatta dünya lideri konumunda olduğu belirtildi.

Söz konusu ürünün, ülkenin tarım sektörü ile ihracat gelirleri açısından stratejik öneme sahip ürünler arasında yer aldığı aktarılan paylaşımda, "Hasat döneminde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının düşmesini önlemek, piyasalarda istikrarın sağlanması ve üreticilerimizin korunması amacıyla müdahale alımı yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." bilgisi verildi.

Paylaşımda, 7 numara bandırmalı çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatının kalitesine göre kilogram başına 85 lira, 8 numara için 90 lira, 9 numara için 95 lira ve 10 numara için 100 lira olduğu bildirildi.

TMO'nun, ilgili ürünün alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamladığı bildirilen paylaşımda, "TMO, 15 Eylül itibarıyla alımlara başlayacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Üretimi
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