Güneş'e en yakın gezegen Merkür küçülüyor

Milyarlarca yıl önce sıcak bir dünya olarak oluşan Merkür, zamanla iç ısısını kaybederek soğudu ve büzüşmeye başladı.

Bu soğuma süreci gezegenin kabuğunda devasa kayalık uçurumlara ve kırışıklıklara neden oldu. Uzun süredir bilinen bu yapılar, gezegenin boyut küçülttüğünün en büyük kanıtı olarak görülüyor.

Çarpma kraterleri gerçeği gizliyor

Yeni yapılan bir araştırma, asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmalarının oluşturduğu moloz tabakasının Merkür'ün yüzeyindeki büzülme izlerini gizlediğini gösteriyor.

Bilim insanları MESSENGER uzay aracından elde edilen verileri inceleyerek yüzeydeki pürüzlülük ile kırışıklıklar arasındaki bağlantıyı analiz etti.

Yapılan hesaplamalar, gezegenin daha önce tahmin edilenden yüzde 10 ila 30 daha fazla küçülmüş olabileceğini ortaya koydu.

İç yapının sırları çözülüyor

Merkür'ün ne kadar küçüldüğünü net olarak belirlemek, bilim insanlarına gezegenin devasa metal çekirdeği ve iç yapısı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Devam eden BepiColombo görevi sayesinde toplanacak yeni topografya verilerinin, bu gizemleri aydınlatması ve küçülme oranını kesinleştirmesi bekleniyor.