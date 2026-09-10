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Dünya
AA 10.09.2026 18:21

Katil İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen 11 aydır sürdürdüğü saldırılarda 1359 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen düzenlediği saldırılarda 1359 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen 11 aydır sürdürdüğü saldırılarda 1359 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

4 bin 571 kişi yaralandı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1359 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 571 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 670'e, yaralı sayısının 174 bin 682'ye yükseldiği bildirildi.

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