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Gündem
TRT Haber 10.09.2026 19:19

4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve yönetim Kurulu (MKYK) sonrası partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında düzenlenen törenle 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Muş Merkez Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a rozetlerini taktı.

Öte yandan Üsküdar Belediyesi başkan vekilliğine seçilen AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen ile fotoğraf çektirdi

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