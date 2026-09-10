Firari FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, FETÖ mensubu olan, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan S.D'nin saklandığı adresin tespit edildiği belirtildi.

"FETÖ'ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

S.D'nin, düzenlenen operasyonda, saklandığı gizli bölmede yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca S.D. isimli şahsın, örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde 'Uğur' kod adını kullandığı ve 'örgüt ağabeyi' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. FETÖ'ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar.",