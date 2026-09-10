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Eğitim
TRT Haber 10.09.2026 17:37

Ortak yazılı sınavların konu-soru dağılım tabloları yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tabloları erişime açıldı.

Ortak yazılı sınavların konu-soru dağılım tabloları yayımlandı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı.

Yayımlanan konu-soru dağılım tabloları, okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konu-soru dağılım tablosu yayımlanmayan diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, ölçme ve değerlendirme merkezi müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak. Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması; sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri için hazırlanan konu-soru dağılım tabloları için tıklayınız.

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