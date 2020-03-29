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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması neticesinde, silah kaçakçılığı yapan ve kente il dışından tabanca getireceği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan operasyonda 6 tabanca, 11 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: silah kaçakçılığı operasyonSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:49
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