Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Değirmenlik Mahallesi'nde Sultan Arslan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek torunu Sümeyye Arslan'la evden çıkan Sultan Arslan, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yandı kullanılamaz hale geldi evSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:09
Son Haberler
- 10:32
- 10:24
- 10:22
- 10:15
- 10:13
Sıradaki Haber
Hatay'daki volkanik gölü su papatyaları sardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz