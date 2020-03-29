Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Hatay, Osmaniye (Merkez), Kilis ve Gaziantep'te fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.