Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 04.34'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler: malatya deprem battalgaziSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 04:45
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