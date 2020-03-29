Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.