Haber Giriş: Kaynak: AA
Asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma
Konya'nın Akşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformu Twitter'da kişisel bir hesaptan "Konya Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 umrecinin 24'ünde Covid-19 çıktı" şeklinde "asılsız" bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sosyal medya kullanıcısı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Konya asılsız paylaşım koronavirüs Akşehir soruşturmaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 00:49
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