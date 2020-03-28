Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'den gelen 241 kişi Kastamonu'daki yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 241 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
ABD'den gelen, içinde Türk ve yabancı uyruklu 241 kişinin olduğu uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Kafile, buradan dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.
Etiketler: yurt dışı koronavirüs kastamonu abdSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 00:06
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