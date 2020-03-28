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Bakan Soylu 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Varlık Mahallesi'ndeki 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden Vefa Sosyal Destek Grupları için gelen çağrılar hakkında bilgi aldığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.
112 Çağrı Merkezi'nde günün 24 saati Milletimizin hizmetinde olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz pic.twitter.com/smBRavuIT0— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 28, 2020
Soylu, "112 Çağrı Merkezi'nde günün 24 saati milletimizin hizmetinde olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Etiketler: ziyaret İçişleri Bakanı 112 çağrı merkezi süleyman soyluSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:21
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