Yozgat'ta karantinaya alınan köyde jandarma tedbir aldı
Yozgat'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye giriş çıkış yasaklandı. Köyde jandarma güvenlik tedbiri aldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alınmasıyla birlikte jandarma ekipleri köy çevresinde tedbir aldı.
Jandarma, girişe şerit çekip vatandaşların giriş ve çıkışına izin vermezken, araziden köye giriş yolları ise şerit çekilip hafriyat dökülerek kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay köyle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından, Çekerek Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak, son durum hakkında bilgi aldı.
Yozgat Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Yukarıkarahacılı köyünün karantinaya alındığını duyurmuştu.
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