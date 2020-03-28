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Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Konya'da Abdullah Ünal idaresindeki otomobil, Güneysınır ilçesi yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler: otomobil konya güneysınır kaza hafif ticari araçSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 22:10
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