Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki Suriye uyruklu 21 sığınmacıyı kurtardı.