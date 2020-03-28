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Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacılar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 21 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki Suriye uyruklu 21 sığınmacıyı kurtardı.
Etiketler: Yunanistan sığınmacı denizSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:22
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