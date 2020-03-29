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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 25 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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