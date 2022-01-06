Ankara'da, sokak köpeğiyle "boks yaptığı" anları sosyal medyaya yansıyan EGO şöförü Yasef Demir, görüntülerin bu kadar sevilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Demir, "Akşam personel servisine çıkıyorduk. Köpeğimiz bize alışkın olduğundan öyle bir boks yapalım dedik. Onu da medyaya attık. Bu kadar etki uyandıracağını tahmin etmemiştik" diye konuştu.

Ankara’da, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförü Yasef Demir'in köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi.



Görüntülerde sanki şoför ile köpeğin boks maçını anımsatan hareketler yaptığı görüldü. pic.twitter.com/lVseIJDLh3 — TRT HABER (@trthaber) January 6, 2022

EGO 3. Bölge Müdürlüğü çevresinin yanı sıra çeşitli noktalarda arkadaşlarıyla beslediği 100-150 köpek olduğunu belirten Demir, bu köpekleri kısırlaştırdıklarını ve yaralı olanları veterinerde tedavi ettirdiklerini anlattı.

15 yaşından beri sokak köpeklerinin bakımıyla ilgilendiğini dile getiren Demir, "Görüntülerin sosyal medyada bu kadar sevilmesi çok güzel bir şey, gurur verici. Sevmek güzel hele ki hayvanları…" dedi.

"Geldiğinde kaburgaları gözüküyordu"

Demir, köpeğin oyun oynamayı sevdiğini belirterek, onunla boks yaptığı anların planlanmış bir şey olmadığını ve ortaya çıkan görüntünün kendisini, mesai arkadaşlarını ve vatandaşları mutlu ettiğini söyledi.

Köpeğin 3 hafta önce EGO 3. Bölge Müdürlüğüne geldiğini ifade eden Demir, "Geldiğinde kaburgaları gözüküyordu. Yemek yedirerek baktık" dedi.