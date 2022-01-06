İzmir Bayındır'da yaşayan 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop ile 40 yaşındaki torunu Halit Nurtop arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Nurtop, av tüfeğini ateşledi. Halit Nurtop, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı. Hüseyin Nurtop ise jandarmaya haber verdi.

Adrese gelen ekipler, Halit Nurtop’un öldüğünü belirledi. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Hüseyin Nurtop ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

"Havaya ateş etmek istedim"

Hüseyin Nurtop ifadesinde, "Torunum sık sık kendini kaybedip hem köylüye hem de ailesine zorluk çıkarıyordu. Bizi sürekli bize zarar vermekle tehdit ediyordu. Olay günü de bağırmaya başladı. Korkutmak için havaya ateş etmek istedim ama yaşlı olduğum için tüfeğin kontrolünü kaybettim" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Nurtop'un ev hapsine alınmasına hükmedildi.

Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü, ilaçlarını aksattığı için öfke kontrolünü sürekli yitirdiği ve ailesiyle sık sık tartıştığı belirtildi.