Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 3 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 yılları arasında terör örgütüne katıldıkkarı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden sonra teslim olan örgüt mensubu sayısı 3 oldu.
Etiketler: Terör Örgütü
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