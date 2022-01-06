Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 öğrenci kimyasal gazdan etkilendi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kayseri'de deney sırasında kimyasal gazdan etkilendiği ileri sürülen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, öğrencilerden bazıları fen bilgisi dersinde deney yapıldığı sırada kimyasal madde bulunan tüpün yere düşmesi sonucu yayılan gazdan etkilendi.
Durumu fark eden öğretmenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Durumu iyi olan öğrenciler taburcu edildi.
Etiketler: İlk Yardım Kayseri
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