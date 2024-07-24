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Türkiye
İHA 24.07.2024 17:49

Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, kızının mezarı başına gelip komisyonda yaşanan gerginlikle ilgili kendisine destek açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken refleksle yola çıkınca kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarının ardından, kızının mezarına gitti. Kızına dua okuyup, mezar taşını öpen baba Murat Pınar, geçen hafta TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaşananlara değindi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir vekili alkışladığımız için eşime bir saldırı gerçekleştirdiler”

Acılı bir aile olarak oraya bir sorunu anlatmak için geldiklerini belirten Pınar, eşine yapılan davranışların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Murat Pınar, “Bunu biz ne yaptık deyip başlarını öne eğerek dinlemek yerine, önce insan diyen, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir vekili alkışladığımız için eşime bir saldırı gerçekleştirdiler. Biz bugüne kadar yapılan hiçbir saldırıda susmadık. Başka Mahra'lar olmasın diye kurduğumuz derneğin verdiği mücadele sonucunda bu kanun komisyondan geçti. Önümüzdeki hafta inşallah meclise gelmesini bekliyoruz. Komisyonda ‘önce insan, önce çocuk' diyen tüm vekillere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Eşimden ve kızımdan bahsetti. Mücadele için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Baba Murat Pınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış bir babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir” açıklamasına işaret ederek şunları söyledi:

“Bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama vatandaşına önem verdiğini gösteriyor. İnce ayrıntılara dokundu. Eşimden ve kızımdan bahsetti. Bu konunun halkımızı ne kadar yaraladığını, büyük bir sorun olduğunu ve buna karşı göstermiş oldukları destek ile mücadele için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu açıklamalarını yaptığında kendisini ayakta alkışlayan tüm vekillere ve tüm vatandaşlara, başıboş köpek konusunda bizlere destek veren tüm üye ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı mücadeleyi bu kararın meclise geldiğinde de göstermelerini rica ediyorum.”

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“Dik duruşunu ve önce insan demesini değerli buluyoruz”

Son 28 ayda 25 çocuğun bu problemler yüzünden hayatını kaybettiğini aktaran Pınar, “Bir başka Mahra daha olmasın diye mücadele ederken son 28 ayda 25 çocuğumuzu kaybetmemiz çok acı verici. Cumhurbaşkanımızın bu başıboş köpek sorunu konusunda dik duruşu, asala kimseye taviz vermemesi, dik duruşunu ve önce insan demesini çok değerli buluyoruz çünkü birçok parti vekili bunu diyemedi” dedi.

"Ali Babacan ve Fatih Erbakan'ın açıklamaları bize verdikleri sözden döndüklerini gösteriyor"

Son olarak bir sitemi olduğunu sözlerine ekleyen Pınar, “Daha önce Ali Babacan Bey ile görüşme yapmıştık. Sokak köpeklerinin toplanması konusunda her türlü desteği vereceklerini iletmişlerdi. Fatih Erbakan Bey ile de birebir görüşme yapmıştık. Kendisi de aynı açıklamaları yapmıştı, bu konuda her türlü desteği vereceğini söylemişti. Seçimlerden önce de bu açıklamaları yaptılar ancak son günlerde yaptıkları açıklamalar, vatandaşlara verdikleri vaatlerden döndüklerini, bizlere verdikleri sözden döndüklerini gösteriyor. Siz bir parti başkanısınız verdiğiniz sözden dönmemeniz gerekiyor. Sizin de önce insan demenizi beklerdim, bunu diyemediniz. Önce insan demeniz için meclisi yasayı oylayacağı gün sizin de orada olup önce insan demenizi bekliyorum” diye konuştu.

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Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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