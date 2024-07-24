Ankara'da toplu taşıma ücretine zam

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya ve öğretmen yolcuların bilet ücretleri ise 11 liradan 15,50 liraya yükseldi.

Aktarma ücretleri de tam biletlilerde 7 liradan 10 liraya, öğrencilerde 4,5 liradan 6,5 liraya, öğretmenlerde ise 5 liradan 7,50 liraya çıktı.

Minibüste kısa mesafe 25 lira olacak

Minibüslerde kısa mesafe için 17 lira olan yolcu ücretinin 25 lira; uzun mesafe için 20 lira olan yolcu ücretinin 30 lira olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, 18 lira olan kredi kartı biniş ücreti 25 liraya; 442 Esenboğa Havalimanı-Kızılay ve Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) güzergahında çalışan otobüs ücreti ise 50 liradan 75 liraya yükseldi.

Yeni fiyat tarifesi, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.